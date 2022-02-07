Норвежский комментатор: русским стоит признать допинговый скандал в Сочи ради самих себя

Спортивный комментатор из Норвегии Ян Петтер Салтведт ответил на слова российского лыжника Дениса Спицова о допинге у россиян. Тот заявил, что «глупо подозревать спортсменов, которые выступают за Россию сейчас».

«Я хорошо понимаю, что Спицов реагирует, и хорошо, что он это делает. Дело вовсе не в том, заслуживает ли доверия он, Большунов или кто-либо из нынешних российских спортсменов на Олимпиаде. Хотя, пожалуй, так могло показаться.

Они (судебные инстанции) не могут и не осмеливаются соответствующим образом наказать систему, которая в течение ряда лет занималась систематическим мошенничеством.

Что касается допинга, то мы должны постараться не быть слишком предвзятыми. Руководители норвежских лыжных гонок уже давно выражают появившуюся у них тревогу по поводу современных реалий. Но в любом случае они не приблизятся к масштабам российского скандала вокруг Сочи. Допинг там оказался систематическим, чрезвычайно всеобъемлющим и управляемый государством. И русским стоит поскорее признать это и двигаться дальше прежде всего ради самих себя.

Если тот, кто был пойман на систематическом употреблении допинга во время Олимпийских игр в 2014 году, продолжает манипулировать результатами тестов много лет спустя, это сигнал о том, что там мало что изменилось. А в этом случае я по-прежнему считаю, что последствия для России должны были быть строже», — приводит слова Салтведта NRK.

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