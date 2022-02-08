Денизе Херрманн: всю гонку была сосредоточена только на себе

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман, одержавшая победу в индивидуальной гонке на 15 км на зимней Олимпиаде в Пекине, прокомментировала свой триумф.

«Олимпийский чемпион – это звучит невероятно! Я мечтала об этом, но не думала, что смогу одержать победу в индивидуальной гонке. Это особенная дисциплина, историческая. Всю гонку я была сосредоточена только на себе. На последнем круге помог выплеск адреналина — бежала до финиша на эмоциях, старалась изо всех сил. В биатлоне никогда не знаешь, как всё закончится, поэтому важно было показать максимум. Ожидание окончания гонки было невыносимым. Я нервничала гораздо сильнее, чем перед стартом. То, что победа осталась за мной, просто удивительно!

Иногда на стрельбище у меня всё получается, иногда — нет. Сегодня старалась думать только о попадании в цель и не обращала внимания на скорость стрельбы. Казалось, я работала очень долго, но в индивидуальной гонке меткость выходит на первый план. После промаха старалась расслабиться, ведь гонка ещё не была окончена. Напряжение чувствовалось, но у меня получилось собраться и провести заключительную стрельбу без ошибок», — сказала Херрман в интервью IBU.

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