Денизе Херрманн: всю гонку была сосредоточена только на себе

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман, одержавшая победу в индивидуальной гонке на 15 км на зимней Олимпиаде в Пекине, прокомментировала свой триумф.
«Олимпийский чемпион – это звучит невероятно! Я мечтала об этом, но не думала, что смогу одержать победу в индивидуальной гонке. Это особенная дисциплина, историческая. Всю гонку я была сосредоточена только на себе. На последнем круге помог выплеск адреналина — бежала до финиша на эмоциях, старалась изо всех сил. В биатлоне никогда не знаешь, как всё закончится, поэтому важно было показать максимум. Ожидание окончания гонки было невыносимым. Я нервничала гораздо сильнее, чем перед стартом. То, что победа осталась за мной, просто удивительно!
Иногда на стрельбище у меня всё получается, иногда — нет. Сегодня старалась думать только о попадании в цель и не обращала внимания на скорость стрельбы. Казалось, я работала очень долго, но в индивидуальной гонке меткость выходит на первый план. После промаха старалась расслабиться, ведь гонка ещё не была окончена. Напряжение чувствовалось, но у меня получилось собраться и провести заключительную стрельбу без ошибок», — сказала Херрман в интервью IBU.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 8 февраля 2022
-
01:14
-
01:04
-
00:57
-
00:56
-
00:45
-
00:44
-
00:32
-
00:12
-
00:00
-
00:00
- 7 февраля 2022
-
23:55
-
23:42
-
23:33
-
23:20
-
23:14
-
23:00
-
22:54
-
22:47
-
22:46
-
22:41
-
22:18
-
22:16
-
22:12
-
22:03
-
21:43
-
21:28
-
21:21
-
21:12
-
21:09
-
21:01
-
21:00
-
21:00
-
20:50
-
20:36
-
20:20