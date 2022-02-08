Херц: тренер сборной США сказал мне, что у Большунова было чистое и настоящее выступление

Американский журналист Натаниэль Херц рассказал, как лыжное сообщество отреагировало на его вопрос россиянину Александру Большунову о допинге. Это произошло после уверенной победы Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022.
«Я поговорил с рядом спортсменов и тренеров по поводу случившегося во время интервью с Большуновым. Большинство спортсменов не стали меня осуждать за этот вопрос. Тренер сборной США Мэтт Уиткомб, который известен своими высказываниями в пользу чистого спорта, не стал уходить от вопроса. Он мне сказал: «То, что мы увидели в исполнении Александра, — это чистое и настоящее выступление»», — сказал Херц в подкасте FasterSkier.
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