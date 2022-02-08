Марте Рёйселанд: справилась неплохо, но своим последним выстрелом недовольна

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, пришедшая к финишу третьей в индивидуальной гонке на 15 км на зимней Олимпиаде в Пекине, прокомментировала итоги соревнования.
«Я немного разволновалась, когда увидела вчера свой стартовый номер. Но это индивидуальная гонка, нам всё равно бы пришлось бежать в одиночку. Я просто старалась показать свой максимум. Несколько кругов у меня получилось пробежать вместе с Тириль Экхофф, было забавно. Я должна поблагодарить её, ведь она задавала темп на последнем круге, и у меня получилось финишировать третьей. Отрыв от четвёртого места составил всего 1,4 секунды.
Из-за особенностей рельефа здесь тяжело не только на трассе, но и на стрельбище — сильно чувствуется усталость, поэтому трудно сосредоточиться на мишенях. Просто старалась думать об одном выстреле за раз и быть внимательной. Думаю, я справилась неплохо, но своим последним выстрелом недовольна. В голове было слишком много мыслей, поэтому и промахнулась. Это то, что мне нужно исправить к спринту», — сказала Рёйселанд в интервью IBU.
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