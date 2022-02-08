Канадская журналистка объяснила свои слова об исключении фигурного катания из программы ОИ

Журналистка канадского издания CBC Сара Дженкинс объяснила свои слова об исключении фигурного катания из программы Олимпийских игр.

«Это была ирония! Женщина из Канады написала статью, что женский хоккей не должен участвовать в Олимпийских играх, потому что Канада и США всегда побеждают. Поэтому я указала на другие страны, которые доминируют в спорте. Это был сарказм!» — приводит слова Дженкинс «Спорт-экспресс».

Напомним, сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир на Олимпиаде-2022. Зимние Олимпийские игры 2022 года проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.

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