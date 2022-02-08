Норвежская фигуристка назвала Валиеву лучшей фигуристкой всех времён

Норвежская фигуристка Камилла Йерсем высказалась о российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Да, я действительно хочу сказать, что Валиева является лучшей фигуристкой всех времён. В последние годы наш вид спорта стремительно развивается, особенно с точки зрения сложности прыжков. Удивительно, как девочки подтянулись к мальчикам, и сейчас они почти так же хороши. Такого не наблюдается во многих других видах спорта», — приводит слова Йерсем NRK.

Напомним, ранее Валиева установила сразу четыре рекорда в произвольной программе командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Валиева стала первой женщиной, которая приземлила на Олимпийских играх четверной прыжок (четверной сальхов), каскад с четверным прыжком (четверной тулуп — тройной тулуп), прыгнула два четверных прыжка в одной программе и сделала в одной программе четверной прыжок и тройной аксель.

Сборная России победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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