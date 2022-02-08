Все три российских одиночника заявили по два четверных прыжка в короткой программе на ОИ

Все три российских одиночника заявили по два четверных прыжка в короткой программе которую они продемонстрируют на Олимпийских играх в Пекине (Китай) 8 февраля, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

От России в короткой программе выступят Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв.

Марк Кондратюк выступит под 16-м номером, Евгений Семененко — под 17-м, Андрей Мозалёв — под 20-м. Американец Нэйтан Чен выступит 28-м, японец Юдзуру Ханю — 21-м. Старт соревнований запланирован на 4:15 мск.

Кондратюк ранее выступил в короткой и произвольной программах в рамках командного турнира. В короткой программе он стал третьим, в произвольной — вторым.

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