«Мне очень жаль». Норвежка Йерсем – о возрасте в фигурном катании

Четырёхкратная чемпионка Норвегии по фигурному катанию Камилла Йерсем высказалась о возрасте в фигурном катании.

«Мне очень жаль. У сегодняшних спортсменов не очень долгая спортивная карьера в мировом топе. Я критически отношусь к тому, как это способствует эксплуатации молодых спортсменов. Лучшие становятся моложе. Было бы лучше для спорта и интереса, если бы спортсменам удавалось оставаться подольше», — приводит слова Йерсем NRK.

В настоящее время возрастной ценз в фигурном катании составляет 15 лет. Ранее норвежцы предложили поднять его до 17 лет.

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