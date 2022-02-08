Норвежец Нортуг: надеялись на золото, несмотря на то, что победа Большунова заслужена

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг поделился ожиданиями от предстоящей спринтерской гонки.
«Мы надеялись на золото, несмотря на то, что победа Большунова была заслуженной. Думаю, в мужской команде, которую я лучше всего знаю, неудачи используются как мотивация. Особенно это касается Клебо. Он вернётся и заберёт золото. И, конечно же, я надеюсь, что ребята проявят себя и покажут результаты, к которым мы привыкли.
Завтра, после разочаровывающего скиатлона, мы увидим мотивированного Клебо, которого ужасно трудно победить. У Клебо менталитет победителя. Он недоволен результатом дебюта и хочет золота в спринте», — приводит слова Нортуга Ohtuleht.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 8 февраля 2022
-
06:00
-
05:59
-
05:46
-
05:35
-
05:00
-
05:00
-
04:39
-
03:49
-
03:33
-
03:00
-
02:36
-
02:00
-
01:55
-
01:35
-
01:14
-
01:04
-
00:57
-
00:56
-
00:45
-
00:44
-
00:32
-
00:12
-
00:00
-
00:00
- 7 февраля 2022
-
23:55
-
23:42
-
23:33
-
23:20
-
23:14
-
23:00
-
22:54
-
22:47
-
22:46
-
22:41
-
22:18