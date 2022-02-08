Норвежец Нортуг: надеялись на золото, несмотря на то, что победа Большунова заслужена

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг поделился ожиданиями от предстоящей спринтерской гонки.

«Мы надеялись на золото, несмотря на то, что победа Большунова была заслуженной. Думаю, в мужской команде, которую я лучше всего знаю, неудачи используются как мотивация. Особенно это касается Клебо. Он вернётся и заберёт золото. И, конечно же, я надеюсь, что ребята проявят себя и покажут результаты, к которым мы привыкли.

Завтра, после разочаровывающего скиатлона, мы увидим мотивированного Клебо, которого ужасно трудно победить. У Клебо менталитет победителя. Он недоволен результатом дебюта и хочет золота в спринте», — приводит слова Нортуга Ohtuleht.

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