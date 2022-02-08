Литвинцев: спал три часа, три! Думаю, это нервы, мысли в голове — нужно прыгнуть

20-летний азербайджанский фигурист российского происхождения Владимир Литвинцев поделился впечатлениями от начала Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай), выразил мнение о церемонии открытия и рассказал о проблемах со сном накануне короткой программы.
«Ещё не почувствовал, что я – олимпиец. Прикольно, чуть-чуть не так, как на обычном старте. Тут гораздо больше людей из разных стран в олимпийской деревне, на обычном фигурном старте нет такого.
Не чувствовали ли себя одинокими на церемонии открытия среди других многочисленных сборных? Было такое ощущение, но немного. Конечно, понравилось, но единственное – пальцы на ногах замёрзли. Но у меня утром была тренировка, поэтому мы быстро оттуда ушли.
Расписание – застрелиться (показывает пальцем на висок. – Прим. «Чемпионата»). Я спал три часа, три! Не мог уснуть. У меня есть снотворное, выпил две таблетки, но не мог уснуть. У меня и дома бывает такое, плохо со сном. Думаю, это нервы, мысли в голове – вы понимаете. Что нужно прыгнуть…
Считал овечек. Сначала шёл до ста, потом обратно. Анастасия Шаботова мне посоветовала. Я постил в «Инстаграме» в час ночи, а в четыре мне вставать. Настя пишет – тебе спать пора, давай, иди, парень. Я отвечаю – я пытаюсь уже второй раз лечь. В девять вечера пытался лечь, не смог. Она сказала считать до ста и обратно.
Сделал так два раза, понял, что не работает и нужно идти до талого, до бесконечности. Дальше дошёл до 250 и уснул. Мне очень тяжело было. Даже не страшно, а физически тяжело. Три часа спал, это очень мало, обычно сплю восемь. Может, это наоборот к лучшему, не знаю.
Надеюсь, перед произвольной будет легче. И сон, и часовые пояса ещё разные. Мне сейчас было очень непросто. Перед прокатом мне дали горсть льда, и я лицо прям в неё макнул. Чувствовал, что мне прямо плохо. Даже за спину себе лёд положил», — передаёт слова Литвинцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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