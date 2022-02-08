Надыршина показала 6-й результат в первой попытке квалификации в гигантском слаломе
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В Чжанцзякоу (Китай) на стадионе «Снежный парк Гэньтин» состоялся первый этап квалификации в соревнованиях по сноуборду у женщин в параллельном гигантском слаломе. Россию в этом виде программы представляли София Надыршина, Полина Смоленцова, Наталья Соболева и Милена Быкова.
Лишь София Надыршина выиграла заезд у представительницы Польши Александры Кроль с результатом 42,84 с. Её соотечественницы Смоленцова (43,85 с), Соболева (44,09 с) и Быкова (45,17 с) в своих заездах проиграли. Однако для квалификации учитывается лишь время – в следующий сегмент проходят 16 лучших. Впереди у спортсменок ещё одна попытка.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
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