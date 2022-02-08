Марк Кондратюк с ошибками исполнил короткую программу на Олимпиаде в Пекине

Олимпийский чемпион, российский фигурист Марк Кондратюк выступил с короткой программой на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он допустил степ-аут на сальхове, поэтому выполнил двойной тулуп в каскаде. На тулупе россиянина пошатнуло. За своё выступление он получил 86,11 балла и не смог выйти в лидеры.

В короткой программе также выступят россияне Евгений Семененко и Андрей Мозалёв. Ранее Марк выиграл золото в командных соревнованиях. Он стал третьим в короткой программе и вторым — в произвольной.

Всего на Олимпиаде будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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