Евгений Семененко чисто выполнил короткую программу на Олимпийских играх в Пекине

Российский фигурист Евгений Семененко чисто выполнил короткую программу на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). За свой прокат он получил 95,76 балла и вышел в лидеры.

Перед Семененко выступал олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк. Он допустил ошибки и получил оценку 86,11 балла.

Россию в короткой программе также представит Андрей Мозалёв. Он выступит под 20-м номером. Ранее Кондратюк стал олимпийским чемпионом Игр в Пекине в командном турнире. В короткой программе он стал третьим, в произвольной — вторым.

Всего на Олимпиаде будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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