Марк Кондратюк: не до отмечаний, честно говоря

Российский фигурист Марк Кондратюк ответил на вопрос о праздновании победы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Вчера никак не отмечали. Сегодня встал в пять утра, по-моему… Перед той короткой я вставал в четыре. Не до отмечаний, честно говоря. Засыпал вчера легко, потому что не думал о том, что мы вчера выиграли. Не знаю, как не думать. Просто берёшь и не думаешь, не могу объяснить. Думаю, награждение – это обязательное мероприятие. Даже если бы был выбор, я бы всё равно пошёл. И пойду», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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