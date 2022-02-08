Андрей Мозалёв упал в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине

Российский фигурист Андрей Мозалёв не смог чисто выполнить короткую программу на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он упал с четверного сальхова и допустил «бабочку» на акселе. За свой прокат он получил 77,05 балла.

Ранее Марк Кондратюк исполнил программу с ошибками и получил 86,11 балла. Евгений Семененко чисто выполнил прокат — 95,76.

Кондратюк стал олимпийским чемпионом Игр в Пекине в командном турнире. В короткой программе он стал третьим, в произвольной — вторым.



Всего на Олимпиаде будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.



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