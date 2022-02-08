Кондратюк ответил на вопрос журналиста, почему так хороша Камила Валиева

Олимпийский чемпион, российский фигурист Марк Кондратюк после выступления в короткой программе на Олимпиаде – 2022 в Пекине ответил на вопрос журналиста о том, какой совет он бы дал Камиле Валиевой.

«Какой совет я дал или дал бы Камиле? Я её поддерживал и поддерживаю, но какие-то советы давать не особо вправе. Почему она так хороша? Потому что она работает в несколько раз больше, чем мы», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Кондратюк в короткой программе допустил степ-аут на сальхове, поэтому выполнил двойной тулуп в каскаде. На тулупе россиянина пошатнуло. За своё выступление он получил 86,11 балла и не смог выйти в лидеры.

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