Кондратюк ответил на вопрос журналиста, почему так хороша Камила Валиева

Олимпийский чемпион, российский фигурист Марк Кондратюк после выступления в короткой программе на Олимпиаде – 2022 в Пекине ответил на вопрос журналиста о том, какой совет он бы дал Камиле Валиевой.
«Какой совет я дал или дал бы Камиле? Я её поддерживал и поддерживаю, но какие-то советы давать не особо вправе. Почему она так хороша? Потому что она работает в несколько раз больше, чем мы», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, Кондратюк в короткой программе допустил степ-аут на сальхове, поэтому выполнил двойной тулуп в каскаде. На тулупе россиянина пошатнуло. За своё выступление он получил 86,11 балла и не смог выйти в лидеры.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 8 февраля 2022
-
07:29
-
07:24
-
07:21
-
07:16
-
07:11
-
07:06
-
07:05
-
07:00
-
07:00
-
06:53
-
06:42
-
06:37
-
06:29
-
06:24
-
06:15
-
06:07
-
06:00
-
05:59
-
05:46
-
05:35
-
05:00
-
05:00
-
04:39
-
03:49
-
03:33
-
03:00
-
02:36
-
02:00
-
01:55
-
01:35
-
01:14
-
01:04
-
00:57
-
00:56
-
00:45