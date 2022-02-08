Сноубордист Карлагачев не вышел на старт в квалификации ОИ-2022 из-за коронавируса

В Чжанцзякоу (Китай) на стадионе «Снежный парк Гэньтин» состоялся первый этап квалификации в соревнованиях по сноуборду у мужчин в параллельном гигантском слаломе. Россию в этом виде программы представляли Дмитрий Логинов, Виктор Уайлд, Андрей Соболев, а Дмитрий Карлагачев не сумел выйти на старт.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на штаб национальной команды, Карлагачев не вышел на старт квалификации Олимпиады в параллельном гигантском слаломе из-за положительного теста на коронавирус. Отмечается, что спортсмен чувствует себя хорошо.

Лучший результат среди россиян – у Дмитрия Логинова, показавшего шестое время – 40.38 с. Виктор Уайлд также выиграл свой заезд – у него 14-й результат (40.96 с). Соболев завершил заезд со временем 41.39 с – 18-е место.

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