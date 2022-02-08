Австрийский горнолыжник Маттиас Майер выиграл золото Олимпиады в супергиганте

Австрийский горнолыжник Маттиас Майер выиграл золото Олимпийских игр в Пекине (Китай) в супергиганте. Серебряным призёром стал американец Райан Кочран-Сигл. Третий результат продемонстрировал представитель Норвегии Александер Омодт Кильде.

Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Мужчины. Супергигант

1. Маттиас Майер (Австрия) — 1.19,94.

2. Райан Кочран-Сигл (США) +0,04.

3. Александер Омодт Кильде (Норвегия) +0,42.

Российские горнолыжники участия в соревнованиях не принимали. Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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