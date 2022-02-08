Австрийский горнолыжник Маттиас Майер выиграл золото Олимпиады в супергиганте
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Австрийский горнолыжник Маттиас Майер выиграл золото Олимпийских игр в Пекине (Китай) в супергиганте. Серебряным призёром стал американец Райан Кочран-Сигл. Третий результат продемонстрировал представитель Норвегии Александер Омодт Кильде.
Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Мужчины. Супергигант
1. Маттиас Майер (Австрия) — 1.19,94.
2. Райан Кочран-Сигл (США) +0,04.
3. Александер Омодт Кильде (Норвегия) +0,42.
Российские горнолыжники участия в соревнованиях не принимали. Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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Олимпиада 2022. Горнолыжный спорт
Мужчины. Супергигант
08 февраля 2022, вторник. 06:00 МСК
Окончено
1
Маттиас Майер
Австрия
1:19.94
2
Райан Кочран-Сигл
США
+0.04
3
Александер Омодт Кильде
Норвегия
+0.42
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