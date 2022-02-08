Российские болельщики обратились к Клебо после его извинений за поведение после скиатлона

Российские болельщики оставили множество комментариев под постом трёхкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо в «Инстаграме». Ранее Клебо принёс извинения за своё поведение после неудачного выступления в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Тогда норвежец отказался общаться с журналистами. Также он нецензурно охарактеризовал собственное выступление в скиатлоне. Там он занял лишь 40-е место, уступив россиянину Александру Большунову более девяти минут.

Вот что написали российские болельщики в комментариях:

«Клебо, ты лучший, ты сможешь победить. Удачи в следующей гонке».

«Давай, удачи. Ждём честное соперничество Россия — Норвегия».

«Ты силён, борись, но мы рядом!»

«Удачи! С нетерпением ждём спринт! Лучшее шоу!»

«Всё нормально, так держать, спринт ждём!»

«Верю в тебя. И пусть победит сильнейший. Россия с тобой».

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.