Российские болельщики обратились к Клебо после его извинений за поведение после скиатлона

Российские болельщики оставили множество комментариев под постом трёхкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо в «Инстаграме». Ранее Клебо принёс извинения за своё поведение после неудачного выступления в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Тогда норвежец отказался общаться с журналистами. Также он нецензурно охарактеризовал собственное выступление в скиатлоне. Там он занял лишь 40-е место, уступив россиянину Александру Большунову более девяти минут.
Вот что написали российские болельщики в комментариях:
«Клебо, ты лучший, ты сможешь победить. Удачи в следующей гонке».
«Давай, удачи. Ждём честное соперничество Россия — Норвегия».
«Ты силён, борись, но мы рядом!»
«Удачи! С нетерпением ждём спринт! Лучшее шоу!»
«Всё нормально, так держать, спринт ждём!»
«Верю в тебя. И пусть победит сильнейший. Россия с тобой».
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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