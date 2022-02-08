Юдзуру Ханю: в произвольной обязательно буду пробовать четверной аксель

Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю сообщил, что намерен выполнить четверной аксель в произвольной программе на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сегодня, 8 февраля, титулованный спортсмен допустил ошибки в короткой программе и получил за свой прокат 95,15 балла. В частности, он уступил россиянину Евгению Семененко (95,76). Произвольную программу фигуристы покажут 10 февраля.
«Думаю, бабочка на сальхове случилась потому, что я попал в яму на льду. Мне кажется, причина в этом. У меня уже было такое на чемпионате мира в Сайтаме. На разминке всё сделал отлично. Так что всё нормально, у нас ведь есть ещё вторая программа, чтобы всё исправить. Я буду для этого усердно работать. В произвольной обязательно буду пробовать четверной аксель.
Прилететь позже было моим изначальным планом. Мне кажется, он был верным. Чувствую себя хорошо, проблем нет», — передаёт слова Ханю корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В декабре Юдзуру выполнил аксель в 4,5 оборота в произвольной программе на национальном чемпионате в Сайтаме. На официальных соревнованиях подобного ещё не удавалось ни одному фигуристу.
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