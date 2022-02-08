Александра Трусова обратилась к Семененко, Кондратюку и Мозалёву

Российская фигуристка Александра Трусова обратилась к российским фигуристам Евгению Семененко, Марку Кондратюку и Андрею Мозалёву, которые сегодня, 8 февраля, выступают в короткой программе на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).

«Удачи!» — написала Трусова в своём «инстаграме», тегнув Кондратюка, Мозалёва и Семененко.

Напомним, ранее на Олимпиаде-2022 состоялся командный турнир по фигурному катанию, победу в котором одержала сборная России. Олимпийскими чемпионами в составе национальной команды стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

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