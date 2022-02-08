Нэйтан Чен установил мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
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Американский фигурист Нэйтан Чен установил новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. За свой прокат он получил 113,97 балла.
Предыдущий рекорд был установлен двукратным олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханю на чемпионате четырёх континентов в 2020 году (111,82). Ханю допустил ошибки в короткой программе на Олимпиаде в Пекине и получил оценку 95,15 балла, не войдя в первую пятёрку.
Произвольную программу фигуристы покажут 10 февраля.
Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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