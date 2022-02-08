На ОИ-2022 в Пекине за последние сутки выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом

В понедельник, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине среди персонала, связанного с проведением соревнований, было выявлено в общей сложности шесть новых случаев заболевания COVID-19. Об этом информирует Reuters со ссылкой на пресс-службу оргкомитета.

Среди новых прибывших в аэропорт случаев заболевания выявлено не было. Все шесть случаев были среди тех, которые уже находились в «пузыре», отделяющем весь персонал мероприятия от общественности, пять из которых были классифицированы как спортсмен или официальное лицо команды.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

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