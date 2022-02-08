Илья Авербух: Мозалёв провалился в короткой программе. Дебютант не справился с нервами

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал выступление Андрея Мозалёва в короткой программе на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Спортсмен занял лишь 23-е место. Евгений Семененко стал седьмым, Марк Кондратюк — 15-м.

«Мы понимали, что нашим ребятам сложно конкурировать в индивидуальном турнире. Семененко показал максимум из того, что мог. Чуть-чуть мог быть выше, но объективно он в десятке. Седьмое место — достаточно достойный результат.

Кондратюк, к сожалению, допустил ошибку на каскаде. Но в силу высочайшей конкуренции сразу улетел. Абсолютно провалился Мозалёв. Наверное, дебютант просто не справился с нервами», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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