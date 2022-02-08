Дмитрий Губерниев: Нэйтан Чен — великий мастер. Он как Новак Джокович

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на мировой рекорд, который установил в короткой программе на Олимпиаде в Пекине американский фигурист Нэйтан Чен (113,97 балла). Американец выиграл короткую программу

«Чен — великий. Я совсем не удивлён. Он как Новак Джокович. Великий мастер. Прибавляет относительно себя постоянно. Молодец!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.

2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.

3. Сёма Уно (Япония) — 105,90...

7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…

15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…

23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.

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