Дмитрий Губерниев: Нэйтан Чен — великий мастер. Он как Новак Джокович

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на мировой рекорд, который установил в короткой программе на Олимпиаде в Пекине американский фигурист Нэйтан Чен (113,97 балла). Американец выиграл короткую программу
«Чен — великий. Я совсем не удивлён. Он как Новак Джокович. Великий мастер. Прибавляет относительно себя постоянно. Молодец!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.
2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.
3. Сёма Уно (Япония) — 105,90...
7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…
15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…
23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.
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