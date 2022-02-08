Ирина Роднина: Чен — это космос! Такое катание входит в историю и запоминается на века

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала выступление американца Нэйтана Чена в короткой программе на Олимпиаде-2022. Чен побил мировой рекорд.

«Про Чена говорить даже не приходится — это космос! Там всё едино: техника, мастерство, катание, программа, исполнение. Такое катание входит в историю и запоминается на века», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.

2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.

3. Сёма Уно (Япония) — 105,90…

7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…

15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…

23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.

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