Нэйтан Чен — о мировом рекорде на ОИ: не ожидал таких оценок. Счастлив от выступления

22-летний американский фигурист Нэйтан Чен, одержавший победу в короткой программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине с мировым рекордом, прокомментировал это событие.

«Здорово, что я получил ещё один шанс на Олимпиаде, откатал короткую. Обе короткие прошли так, как я надеялся. Это многое значит для меня, я счастлив. Оценки я не контролирую, не ожидал таких. Просто очень счастлив от своего выступления.

Соперничество с Ханю? Соперников я не контролирую, так же, как и оценки и многие другие вещи. Фокусируюсь на том, чтобы восстановиться и выдать свой максимум в четверг. Ещё ничего не решено. На Олимпиаду попасть непросто, особенно в качестве фигуриста сборной Японии, где выбор огромный. Так что в произвольной программе будет немало потрясающих выступлений», — передаёт слова Чена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Чен показал результат 113,97 балла, это новый мировой рекорд. Следом расположились японцы Юма Кагияма и Сёма Уно, заработавшие 108,12 и 105,90 балла соответственно.

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