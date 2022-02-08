«Сказываются командные соревнования». Роднина — о прокате Кондратюка в короткой программе

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила выступление российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде-2022 в Пекине. Евгений Семененко стал седьмым, Марк Кондратюк — 15-м, Андрей Мозалёв — 23-м.

«Достаточно сильная компания юношей. Кондратюк допустил ошибку, наверное, сказываются командные соревнования. Он оказался в самой тяжёлой ситуации. Что касается Семененко, то для дебютанта таких больших соревнований всё идёт, наверное, хорошо», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.

2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.

3. Сёма Уно (Япония) — 105,90…

7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…

15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…

23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.

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