Александр Большунов не выступит в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине

Олимпийский чемпион 2022 года в скиатлоне, российский лыжник Александр Большунов не выступит в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом корреспонденту «Чемпионата Андрею Шитихину сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Мужской и женский спринты состоятся сегодня, 8 февраля.

Инициатива пропустить спринт исходит от самого Большунова. Ему тяжело дался скиатлон, проходивший на высоте. По словам Бородавко, пропуск спринта является совместным решением. Большунову необходимо сосредоточиться на других гонках, а процесс восстановления занимает больше обычного. Замены не будет — от России в спринте выступят Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артём Мальцев.

«Да, раньше Саша рвался бежать всё. Но то было совсем на другой высоте, где восстановление гораздо быстрее. Теперь же решили не рисковать. И это не я его убедил на сей раз, а он меня», — сказал Бородавко.

Напомним, в скиатлоне Большунов более чем на минуту оторвался от ближайшего преследователя, которым стал его соотечественник Денис Спицов.

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