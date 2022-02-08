«Зачем я это сделал?!» Нэйтан Чен высказался об эмоциях после победы в короткой программе

Американский фигурист Нэйтан Чен прокомментировал победу в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Чен установил мировой рекорд — 113,97 балла.

«Знал, что у Ханю возникли проблемы в его выступлении, но хотел концентрироваться на себе. Когда почувствовал, что шикарно откатал? После каскада лутц-тулуп подумал – так, это мой последний прыжок, можно расслабиться в техническом плане и просто наслаждаться катанием и музыкой. Потряс кулаком в воздухе в конце? Да (смеётся). Вообще-то я почти никогда так не делаю, зачем я это сделал (смеётся)?! Это просто эмоции в тот момент, был счастлив. И радость, и облегчение – сразу целый спектр эмоций был.

Во время соревнований особо не общаюсь с другими спортсменами. У нас разные графики тренировок, но мы здороваемся, когда видимся утром в автобусе или ещё где. Да и не хочу их беспокоить, у всех своя рутина, не все любят общаться. Если кто-то подходит ко мне поболтать, я с удовольствием общаюсь.

Конечно, я нервничал, тут ничего нового. Я даже на небольших соревнованиях очень нервничаю.

Пропуск произвольной программы в команднике сделал мою ситуацию и легче, и нет. С одной стороны, если катаешь, появляется уверенность, что ты можешь. С другой – начинаешь думать – так, теперь придётся снова делать то же самое. И легче, и нет.

За Винсента Чжоу, конечно, переживаю. Он – один из самых больших трудяг, кого я знаю. Мы с ним вместе прошли весь путь от юниоров до Олимпиады. Да и для любого спортсмена станет ударом, когда ты столько работал, попал сюда, а потом сдал положительный тест за день до начала соревнований. От всей души ему сочувствую. Но он молодчик, продолжает поддерживать сборную США, несмотря ни на что», — передаёт слова Чена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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