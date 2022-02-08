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Губерниев: шансов у Большунова в спринте против Клебо почти нет. Правильно, что пропускает

Губерниев: шансов у Большунова в спринте против Клебо почти нет. Правильно, что пропускает
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит спринт на Олимпиаде-2022 в Пекине. Спринт состоится сегодня, 8 февраля.

«Вчера ещё было понятно, что Большунов, скорее всего, не побежит. Спринт у нас коньком, так что шансов у Большунова против Клебо почти нет. У Саши впереди важные гонки. Правильно делает, что пропускает», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в скиатлоне на Олимпиаде-2022 Большунов более чем на минуту оторвался от ближайшего преследователя, которым стал его соотечественник Денис Спицов.

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