Жулин оценил выступление российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал выступление российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Семененко был молодец, всё сделал. Всё, что мог, исполнил. Марк все силы отдал в командном турнире. Сегодня ему не хватило сил. Но он сделал всё, что мог в команднике — честь ему за это и хвала. Мозалёв так хорошо начал, а потом, к сожалению, досадная ошибка на сальхове и «бабочка» в акселе. Думаю, что он расстроен», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Лучшим представителем России стал Евгений Семененко, который с результатом 95,76 балла занял седьмое место. Марк Кондратюк заработал 86,11 балла и стал 15-м, Андрей Мозалёв с результатом 77,05 балла стал 23-м.