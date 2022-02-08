Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Результаты всех российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

Результаты всех российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
Комментарии

В Пекине, столице Китая, завершились соревнования в короткой программе фигурного катания у мужчин зимних Олимпийских игр 2022 года. После первого этапа состязаний лидирует американский спортсмен Нэйтан Чен. Следом за ним расположились представители Японии Юма Кагияма и Сёма Уно.

Россияне Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалёв пока находятся вне первой пятёрки личного зачёта.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.
2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.
3. Сёма Уно (Япония) — 105,90…
5. Морис Квителашвили (Грузия) — 97,98.
7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…
15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…
23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022