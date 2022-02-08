Результаты всех российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

В Пекине, столице Китая, завершились соревнования в короткой программе фигурного катания у мужчин зимних Олимпийских игр 2022 года. После первого этапа состязаний лидирует американский спортсмен Нэйтан Чен. Следом за ним расположились представители Японии Юма Кагияма и Сёма Уно.

Россияне Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалёв пока находятся вне первой пятёрки личного зачёта.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.

2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.

3. Сёма Уно (Япония) — 105,90…

5. Морис Квителашвили (Грузия) — 97,98.

7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…

15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…

23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.



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