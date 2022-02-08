Панжинский: пропуск спринта — правильное решение Большунова. Ретивых не дали проявить себя

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам, россиянин Александр Панжинский прокомментировал то, что лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит спринт на Олимпиаде-2022 в Пекине. Спринт состоится сегодня, 8 февраля.

«Может, разумный пропуск со стороны Александра. Другое дело, что это всё сделано в последний момент, может быть, дали бы шанс кому-то ещё выступить. Но, наверное, у Александра сегодня наименьшие шансы взять медаль из всех шести гонок на Олимпийских играх. Он понимает, что это призрачные шансы, на них не стоит надеяться. У Большунова есть реально осязаемые шансы не просто на медаль, а на победу в следующей гонке, которая пройдёт уже через два дня. Это будет тяжёлая гонка, 15 километров с раздельного старта. Может быть, в условиях высоты восстановление замедлено, плюс после спринтерской гонки тяжело. Будет сейчас экономить силы и не рисковать гонкой на 15 километров.



Другое дело, что Глеб Ретивых сейчас кусает локти, он остался дома — не дали шанса проявить себя. Главные фавориты нашей команды – это Сергей Устюгов и Александр Терентьев. Мальцев постарается побороться, но посмотрим. В спринтерских гонках Артём никогда не попадал на высокие строчки. Ну а Сергея мы ждём давно. Надеемся, что после Олимпиады в Сочи, где он упал, сегодня будет возвращение в Олимпийский финал как минимум. Он возьмёт реванш за то досадное падение, ждал этого шанса восемь лет. Уверен, Сергей сегодня справится.



Гонка будет интересной. Так же, как и в скиатлоне, не знаем, чего ждать от каждого из спортсменов, как кто себя будет чувствовать. Большой вопрос, какая дистанция, как она кому зайдёт. Всё равно главным фаворитом остаётся Клебо», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.