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Панжинский: пропуск спринта — правильное решение Большунова. Ретивых не дали проявить себя

Панжинский: пропуск спринта — правильное решение Большунова. Ретивых не дали проявить себя
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Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам, россиянин Александр Панжинский прокомментировал то, что лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит спринт на Олимпиаде-2022 в Пекине. Спринт состоится сегодня, 8 февраля.

«Может, разумный пропуск со стороны Александра. Другое дело, что это всё сделано в последний момент, может быть, дали бы шанс кому-то ещё выступить. Но, наверное, у Александра сегодня наименьшие шансы взять медаль из всех шести гонок на Олимпийских играх. Он понимает, что это призрачные шансы, на них не стоит надеяться. У Большунова есть реально осязаемые шансы не просто на медаль, а на победу в следующей гонке, которая пройдёт уже через два дня. Это будет тяжёлая гонка, 15 километров с раздельного старта. Может быть, в условиях высоты восстановление замедлено, плюс после спринтерской гонки тяжело. Будет сейчас экономить силы и не рисковать гонкой на 15 километров.

Другое дело, что Глеб Ретивых сейчас кусает локти, он остался дома — не дали шанса проявить себя. Главные фавориты нашей команды – это Сергей Устюгов и Александр Терентьев. Мальцев постарается побороться, но посмотрим. В спринтерских гонках Артём никогда не попадал на высокие строчки. Ну а Сергея мы ждём давно. Надеемся, что после Олимпиады в Сочи, где он упал, сегодня будет возвращение в Олимпийский финал как минимум. Он возьмёт реванш за то досадное падение, ждал этого шанса восемь лет. Уверен, Сергей сегодня справится.

Гонка будет интересной. Так же, как и в скиатлоне, не знаем, чего ждать от каждого из спортсменов, как кто себя будет чувствовать. Большой вопрос, какая дистанция, как она кому зайдёт. Всё равно главным фаворитом остаётся Клебо», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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