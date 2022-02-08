Губерниев раскритиковал решение сборной России не ставить Спицова в мужскую разделку на ОИ
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал то, что в сборной России по лыжным гонкам приняли решение не выставлять Дениса Спицова на старт мужской гонки с раздельным стартом на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Гонка состоится 11 февраля.
«В классике сейчас Спицов третий в мире. Очень странно, что он не бежит разделку. Он сейчас третий! Проиграл только Большунову и Нисканену в скиатлоне. Нужно менять заявку. Считаю, его надо ставить. Хотя гонка покажет. Но Денис прямо сейчас был бы одним из претендентов на золото», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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