Бестемьянова: Семененко откатался классно. У него есть все шансы в произвольной

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила выступления российских фигуристов Евгения Семененко и Марка Кондратюка в короткой программе одиночных соревнований у мужчин на Олимпийских играх в Пекине.
«Семененко катался абсолютно классно. Он сделал максимум из того, что он имеет. Но оттого, что он был не в предпоследней и не в последней разминке, мне кажется, ему попридержали его оценки. Так что ему нужно очень хорошо кататься в произвольной, и всё будет в порядке. У него есть все шансы.
Жалко, что Кондратюк не смог выдавить свой максимум. Видимо, всё оставил в командных соревнованиях. Он боролся до последнего. Он просто герой этой Олимпиады. Я очень за него рада, что он уже чемпион в команде. Но сил не хватило. В короткой программе были ошибки: вместо тройного прыжка в каскаде был только двойной и через тройку после четверного. Так что не в полную силу у него получилось откатать. Всего 15-й», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
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