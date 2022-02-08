Энберт: Семененко — молодец, но не хватает умения. Он совсем недавно пришёл из юниоров

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт оценил выступления мужчин в короткой программе одиночных соревнований на Олимпийских играх в Пекине.
«Нэйтан Чен очень понравился. Он был действительно на высоте. Женя Семененко — молодец. Но пока не хватает, наверное, умения и немножко опыта. Недавно совсем пришёл из юниоров. Даже с чистыми прокатами, контент технический позволяет бороться за места выше, ещё есть где добавлять.
У Марка прокат, конечно, был сегодня не такой чистый. Но, может быть, в какой-то степени это ожидаемо. Потому что командный турнир только вчера закончился и отнял много физических и эмоциональных сил. Так что для него сегодня был действительно тяжёлый день и тяжёлый прокат.
Мозалёв прекрасно начал. Кстати, действительно уверенно ехал, и хороший каскад был. Дальнейшие ошибки не позволили набрать баллы, которые позволили бы бороться. Но вообще, именно в индивидуальном турнире борьба за медали нашим спортсменам будет очень сложно даваться» — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
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- 8 февраля 2022
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