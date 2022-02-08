Жулин: у российских мужчин призрачная надежда на медали в фигурном катании

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин оценил медальные шансы российских фигуристов после выступлений в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Думаю, надежда на медали у нас очень призрачная. Уж больно хороши эти два японца и Чен. И, конечно же, ещё Ханю, я думаю, в произвольной программе покажет себя», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Лучшим представителем России стал Евгений Семененко, который с результатом 95,76 балла занял седьмое место. Марк Кондратюк заработал 86,11 балла и стал 15-м, Андрей Мозалёв с результатом 77,05 балла стал 23-м.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.

2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.

3. Сёма Уно (Япония) — 105,90…

5. Морис Квителашвили (Грузия) — 97,98...

7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…

15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…

23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.

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