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Жулин: у российских мужчин призрачная надежда на медали в фигурном катании

Жулин: у российских мужчин призрачная надежда на медали в фигурном катании
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Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин оценил медальные шансы российских фигуристов после выступлений в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Думаю, надежда на медали у нас очень призрачная. Уж больно хороши эти два японца и Чен. И, конечно же, ещё Ханю, я думаю, в произвольной программе покажет себя», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Лучшим представителем России стал Евгений Семененко, который с результатом 95,76 балла занял седьмое место. Марк Кондратюк заработал 86,11 балла и стал 15-м, Андрей Мозалёв с результатом 77,05 балла стал 23-м.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.
2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.
3. Сёма Уно (Япония) — 105,90…
5. Морис Квителашвили (Грузия) — 97,98...
7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…
15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…
23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.

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