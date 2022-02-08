Энберт рассказал, есть ли у российских фигуристов шансы на медали в мужском катании на ОИ

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт поделился мнением о том, есть ли у российских фигуристов шансы на медали в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.



«Для наших болельщиков шансы на медали, конечно, есть. Для какого-то, абстрактного эксперта, не болеющего ни за какую команду, понятно, что их почти нет. Но так как я очень болею, я всё-таки надеюсь на то, что у нас ещё остались шансы. Конечно, если будут чистые прокаты у всех спортсменов, то шансы призрачные. Но это Олимпийские игры, все ошибаются. Возможно, в произвольной программе будут какие-то ошибки у других спортсменов, а наши откатают чисто. И тогда шансы бороться есть», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.



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