Евгений Плющенко обратился к Юдзуру Ханю после неудачи японца в короткой программе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко обратился к Юдзуру Ханю после неудачного проката японца в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Ханю, также являющийся двукратным олимпийским чемпионом, занял лишь восьмое место.
«Пройдя четыре Олимпиады, я могу сказать тебе лишь одно. Юдзуру Ханю, ты невероятный спортсмен. Твоя преданность миру фигурного катания бесценна. Я желаю тебе послезавтра кататься свободно и уверенно. Ты уже Юдзуру Ханю! Что за великолепные олимпийские соревнования у ребят! Удачи всем фигуристам и моей российской команде», — написал Плющенко в своём «инстаграме».
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 8 февраля 2022
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