Прокат Марка Кондратюка в короткой программе фигурного катания на Олимпиаде-2022. Видео

Олимпийский чемпион, российский фигурист Марк Кондратюк выступил с короткой программой на зимних Играх в Пекине (Китай). Он допустил степ-аут на сальхове, поэтому выполнил двойной тулуп в каскаде. На тулупе россиянина пошатнуло. За своё выступление он получил 86,11 балла и занял 15-е место по итогам своего выступления.

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Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.

2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.

3. Сёма Уно (Япония) — 105,90…

5. Морис Квителашвили (Грузия) — 97,98...

7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…

15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…

23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.

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