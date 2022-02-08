Неудачное выступление Андрея Мозалёва в короткой программе на ОИ. Видео

Российский фигурист Андрей Мозалёв не смог чисто выполнить короткую программу на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он упал с четверного сальхова и допустил «бабочку» на акселе. За свой прокат он получил 77,05 балла и занял 23-е место по итогам первого этапа состязаний.

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Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.

2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.

3. Сёма Уно (Япония) — 105,90…

5. Морис Квителашвили (Грузия) — 97,98.

7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…

15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…

23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.

Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.



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