Прокат Евгения Семененко в короткой программе фигурного катания на ОИ-2022. Видео

Российский фигурист Евгений Семененко чисто выполнил короткую программу на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). За свой прокат он получил 95,76 балла и занял седьмое место по итогам этой стадии соревнований.

Перед Семененко выступал олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк. Он допустил ошибки и получил оценку 86,11 балла.

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Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.

2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.

3. Сёма Уно (Япония) — 105,90…

5. Морис Квителашвили (Грузия) — 97,98…

7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…

15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…

23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.

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