«Решение зрелого спортсмена». Николай Морилов — о пропуске спринта Большуновым

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте Николай Морилов прокомментировал решение Александра Большунова пропустить спринт на Олимпийских играх в Пекине.



«Это очень взрослое и взвешенное действие, когда гонщик может позволить себе делать акценты на своих сильных сторонах и гонках, где может выступить ещё лучше.



Шансов победить в спринте у Большунова меньше, чем на длинных дистанциях. Это решение зрелого спортсмена, его нужно уважать. Пожелаем Саше хорошо подготовиться к длинным гонкам, в том числе и к эстафете», — сказал Морилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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