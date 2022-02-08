«Решение зрелого спортсмена». Николай Морилов — о пропуске спринта Большуновым
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте Николай Морилов прокомментировал решение Александра Большунова пропустить спринт на Олимпийских играх в Пекине.
«Это очень взрослое и взвешенное действие, когда гонщик может позволить себе делать акценты на своих сильных сторонах и гонках, где может выступить ещё лучше.
Шансов победить в спринте у Большунова меньше, чем на длинных дистанциях. Это решение зрелого спортсмена, его нужно уважать. Пожелаем Саше хорошо подготовиться к длинным гонкам, в том числе и к эстафете», — сказал Морилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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