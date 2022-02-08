Пользователям «СберБанк Онлайн» и устройств Sber теперь доступны новости от «Чемпионата»

Виртуальные ассистенты «Салют» стали ещё лучше ориентироваться в новостях большого спорта благодаря проекту, реализованному в партнёрстве с «Чемпионатом». Теперь пользователям мобильных приложений «СберБанк Онлайн» и «Салют», а также умных устройств Sber доступны ключевые новости Олимпиады.

Ассистенты «Салют» помогут найти новости обо всех важных событиях: розыгрышах медалей, результатах спортсменов и сборных. В режиме реального времени можно будет следить за обновлениями таблицы медального зачёта стран-участниц зимних Игр – достаточно будет просто попросить ассистентов: «Салют», покажи медальный зачёт». Кроме того, с помощью ассистентов будет удобно следить за календарём и запускать прямые трансляции соревнований.

«Для «Чемпионата» это уже не первый опыт сотрудничества с виртуальными ассистентами «Салют». Ранее мы уже запустили матч-центр на устройствах Sber. Для нас было важно, чтобы пользователи могли в полной мере получать исчерпывающий спортивный контент. Мы рады, что к старту главных соревнований зимы удалось реализовать все планы», – заявил директор по цифровой стратегии Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.