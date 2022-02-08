Алексей Ягудин оценил выступление российских фигуристов в короткой программе на ОИ

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Лучшим представителем России стал Евгений Семененко, который с результатом 95,76 балла занял седьмое место. Марк Кондратюк заработал 86,11 балла и стал 15-м, Андрей Мозалёв с результатом 77,05 балла стал 23-м.
«Семененко сделал всё, что требовалось. Молодец! У Мозалёва нечего комментировать. Его проката просто не было.
У Кондратюка был очень маленький перерыв между командником и личным соревнованием. Возможно, просто не восстановился. Он выдал максимум и сделал всё, чтобы Россия заняла первое место в командном первенстве. Но любую машину, условно говоря, надо заряжать, не хватило эмоций. Он оказался выхолощен.
В произволке нашим надо просто сделать то, что они умеют. Но свою основную задачу на этой Олимпиаде Марк выполнил на 5+ за командный турнир», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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- 8 февраля 2022
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