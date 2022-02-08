Алексей Ягудин: Чен — сверхчеловек. Просто космонавт на льду! Феноменально

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на мировой рекорд американского фигуриста Нэйтана Чена в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Чен откатался феноменальным образом. Это сверхчеловек. Просто космонавт на льду! Обновил мировой рекорд. Я бы в комиксах создал нового героя для него. Он обладает сверхчеловеческими способностями. И Уно, и Кагияма меня восхитили. Эта тройка плюс Ханю будут бороться в произволке. Очень рад, что Чен не повторил историю прошлых Игр. Очень жду произвольную программу», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.