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Алексей Ягудин: Чен — сверхчеловек. Просто космонавт на льду! Феноменально

Алексей Ягудин: Чен — сверхчеловек. Просто космонавт на льду! Феноменально
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на мировой рекорд американского фигуриста Нэйтана Чена в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Чен откатался феноменальным образом. Это сверхчеловек. Просто космонавт на льду! Обновил мировой рекорд. Я бы в комиксах создал нового героя для него. Он обладает сверхчеловеческими способностями. И Уно, и Кагияма меня восхитили. Эта тройка плюс Ханю будут бороться в произволке. Очень рад, что Чен не повторил историю прошлых Игр. Очень жду произвольную программу», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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