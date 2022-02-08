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Зимняя Олимпиада — 2022, Пекин, лыжные гонки, спринт, мужчины, женщины: когда начало, где смотреть прямой эфир

Лыжные гонки, Олимпийские игры — 2022: где смотреть квалификацию спринта
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Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжаются соревнования в лыжных гонках. Мужчины и женщины пробегут спринт свободным стилем. Квалификация у женщин началась в 11:00 мск, у мужчин стартует в 11:50.

Четвертьфиналы стартуют в 13:30. Финалы ориентировочно начнутся в 14:47. В прямом эфире квалификацию показывает сайт Первого канала.

Текстовая онлайн-трансляция доступна здесь.

В мужской гонке примут участие три российских лыжника: Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Артём Мальцев. В женском спринте выступают: Наталья Непряева, Христина Мацокина, Юлия Ступак, Вероника Степанова.

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