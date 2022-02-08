Лыжные гонки, Олимпийские игры — 2022: где смотреть квалификацию спринта

Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжаются соревнования в лыжных гонках. Мужчины и женщины пробегут спринт свободным стилем. Квалификация у женщин началась в 11:00 мск, у мужчин стартует в 11:50.



Четвертьфиналы стартуют в 13:30. Финалы ориентировочно начнутся в 14:47. В прямом эфире квалификацию показывает сайт Первого канала.

Текстовая онлайн-трансляция доступна здесь.

В мужской гонке примут участие три российских лыжника: Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Артём Мальцев. В женском спринте выступают: Наталья Непряева, Христина Мацокина, Юлия Ступак, Вероника Степанова.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.