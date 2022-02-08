Ступак, Степанова и Непряева вышли в четвертьфинал спринта на ОИ-2022, Мацокина — нет

Российские лыжницы Юлия Ступак, Вероника Степанова и Наталья Непряева вышли в четвертьфинал спринта на ОИ-2022. Их соотечественница Христина Мацокина оказалась за пределами топ-30 в квалификации.

Ступак показала четвёртое время, Степанова — 12-е, Непряева — 20-е, Мацокина — 45-е. Победу одержала шведка Йонна Сундлинг, показавшая результат 3.09,03. Она опередила американку Рози Бреннен и швейцарку Надине Фендрих.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Квалификация.

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.09,03.

2. Рози Бреннен (США) +5,80.

3. Надине Фендрих (Швейцария) +6,62.

4. Юлия Ступак (Россия) +7,98...

12. Вероника Степанова (Россия) +11,38...

20. Наталья Непряева (Россия) +12,73...

45. Христина Мацокина (Россия) +20,61.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.