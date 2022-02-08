Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Ступак, Степанова и Непряева вышли в четвертьфинал спринта на ОИ-2022, Мацокина — нет

Ступак, Степанова и Непряева вышли в четвертьфинал спринта на ОИ-2022, Мацокина — нет
Комментарии

Российские лыжницы Юлия Ступак, Вероника Степанова и Наталья Непряева вышли в четвертьфинал спринта на ОИ-2022. Их соотечественница Христина Мацокина оказалась за пределами топ-30 в квалификации.

Ступак показала четвёртое время, Степанова — 12-е, Непряева — 20-е, Мацокина — 45-е. Победу одержала шведка Йонна Сундлинг, показавшая результат 3.09,03. Она опередила американку Рози Бреннен и швейцарку Надине Фендрих.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Квалификация.
1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.09,03.
2. Рози Бреннен (США) +5,80.
3. Надине Фендрих (Швейцария) +6,62.
4. Юлия Ступак (Россия) +7,98...
12. Вероника Степанова (Россия) +11,38...
20. Наталья Непряева (Россия) +12,73...
45. Христина Мацокина (Россия) +20,61.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
08 февраля 2022, вторник. 11:00 МСК
Окончено

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022