Ступак, Степанова и Непряева вышли в четвертьфинал спринта на ОИ-2022, Мацокина — нет

Российские лыжницы Юлия Ступак, Вероника Степанова и Наталья Непряева вышли в четвертьфинал спринта на ОИ-2022. Их соотечественница Христина Мацокина оказалась за пределами топ-30 в квалификации.
Ступак показала четвёртое время, Степанова — 12-е, Непряева — 20-е, Мацокина — 45-е. Победу одержала шведка Йонна Сундлинг, показавшая результат 3.09,03. Она опередила американку Рози Бреннен и швейцарку Надине Фендрих.
Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Квалификация.
1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.09,03.
2. Рози Бреннен (США) +5,80.
3. Надине Фендрих (Швейцария) +6,62.
4. Юлия Ступак (Россия) +7,98...
12. Вероника Степанова (Россия) +11,38...
20. Наталья Непряева (Россия) +12,73...
45. Христина Мацокина (Россия) +20,61.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 8 февраля 2022
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