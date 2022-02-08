Лыжные гонки, Олимпийские игры — 2022: текстовая онлайн-трансляция квалификации спринта
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Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) пройдут соревнования в спринте свободным стилем у мужчин. В квалификации выступят трое россиян: Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артём Мальцев. Квалификация у мужчин начнётся в 11:50 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция квалификации спринта на Олимпийских играх в Пекине.
Четвертьфиналы у мужчин ориентировочно стартуют в 13:55 мск. Старт финала запланирован на 15:00. Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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